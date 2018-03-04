На Москву обрушился мощный снегопад: отменены и задержаны более 50 рейсов

Начавшийся ночью снегопад в Москве привел к задержке и отмене десятков рейсов в столичных аэропортах.

По данным сервиса «Яндекс.Расписание» на 10:08 мск, в авиаузлах Москвы число задержанных и отмененных из-за непогоды рейсов достигло 52.

В Шереметьево задержаны 22 рейса, в Домодедово 11 рейсов задержаны и 15 отменены, во Внуково задержаны и отменены по два рейса.

Сегодня ночью на Московский регион обрушился снегопад, который, по данным синоптиков, стал сильнейшим для 4 марта за 68 лет метеонаблюдений.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, обильный снегопад продлится почти сутки и стихнет только к утру понедельника, 5 марта. Сугробы за это время вырастут не менее чем на 10 сантиметров. Осадки в Московский регион принес циклон с Балкан.

Власти столицы призвали москвичей по возможности не пользоваться личным автотранспортом. В МЧС ожидают роста числа ДТП из-за непогоды.

Предыдущий мощный снегопапад обрушился на столицу в начале февраля и стал самым сильным за последние 100 лет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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