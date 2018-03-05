В России не хватает центров медосвидетельствования нетрезвых водителей

Минздраву и МВД рекомендовано расширить сеть центров, которые занимаются освидетельствованием пьяных водителей. Выяснилось, что такие организации распределены по стране неравномерно, регионы значительно отстают по этому показателю от столицы. В результате водители часто не могут доказать свою правоту.

Увеличить число центров освидетельствования советует правительственная комиссия по профилактике правонарушений, пишут «Известия» со ссылкой на протокол заседания за подписью председателя комиссии главы МВД Владимира Колокольцева. В Минздраве заявили, что уже работают над выполнением рекомендаций.

Медицинские учреждения должны иметь специальную лицензию, чтобы проверять водителей на алкогольное, наркотическое или другое токсическое опьянение. В России, по данным Росздравнадзора, значится около четырех тысяч таких организаций. Однако центы расположены неравномерно, например, в Москве их достаточно, а в регионах сеть нужно развивать.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях за вождение в состоянии алкогольного опьянения водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Проверку проводят сотрудники ГИБДД с помощью алкотестера. Если зафиксирован показатель выше 0,16 промилле, нарушителя направляют на медицинское освидетельствование. Не все водители соглашаются долго и далеко ехать, чтобы сдать анализ. В результате их штрафуют и лишают прав, а автомобиль отправляют на штрафстоянку.

По словам экспертов, число центров освидетельствования необходимо увеличить как минимум в два раза. Чтобы трезвые водители могли доказать свою невиновность, не теряя много времени.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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