В России расширили список роскошных авто, облагаемых повышенным налогом

Министерство промышленности и торговли на четверть увеличило перечень автомобилей, которые облагаются повышенным транспортным налогом. В список вошли как подорожавшие модели прошлого года, так и новинки.

Ранее список роскошных машин включал 909 позиций, в этом году он расширился до 1126 моделей, пишут «Известия». Каждая позиция соответствует одной комплектации той или иной модели. Пятерку лидеров перечня возглавляет бренд Mercedes-Benz, за ним следуют BMW, Land Rover, Jaguar и Audi.

В список попадают автомобили стоимостью от 3 млн рублей. Для них при расчете транспортного налога устанавливаются повышающие коэффициенты.

По словам экспертов, ощутимый прирост перечня роскошных автомобилей – это нормальная ситуация. Авто дорожают, появляются новые модели. Рост цен обусловлен увеличением вдвое акциза на машины с мощными двигателями, а также повышением ставки утилизационного сбора до 15%.

В то же время есть мнение, что налог на роскошь давно стоит пересмотреть. За четыре года, что он существует, цены на автомобили поднялись вдвое. Из-за постоянного подорожания под понятие «элитный автомобиль» стали попадать даже семейные минивэны.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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