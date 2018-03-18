Водителей в России обязали носить световозвращающие жилеты

Сегодня, 18 марта, в России вступили в силу поправки в Правила дорожного движения. Согласно нововведениям, выходить из машины в темное время суток или в условиях ограниченной видимости можно только в световозвращающем жилете.

Данное требование обязательно к выполнению, если водитель находится на дороге или обочине вне населенного пункта. Введено это требование исключительно для безопасности самих водителей. Статистика Госавтоинспекции свидетельствует, что количество наездов на водителей в условиях плохой видимости растет. Только в прошлом году произошло 386 таких аварий. С начала этого года таких наездов случилось 37. Причем в 36 случаях водители погибли.

Как напоминает «РГ», в большинстве стран Европы жилеты – обязательная форма одежды водителей в ночное время. Более того, в некоторых странах требуют, чтобы жилет находился на спинке водительского сидения. За его отсутствие предусмотрены большие штрафы. Но в России за это пока штрафовать не станут. Но если водителю дорога собственная жизнь, то он исполнит это требование ПДД.

Москва, Иван Гридин

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