Придется раскошелиться: названа цена поездки по новой трассе из Москвы в Петербург

Руководитель госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах озвучил стоимость проезда по платным участкам скоростной автомобильной трассы М-11 Москвы – Санкт-Петербург. Водителям легковушек нужно будет выложить почти 2 тысячи рублей.

«Стоимость проезд по трассе М-11 для легковых автомобилей составит порядка 2 тыс. рублей», – цитирует чиновника RNS. Он уточнил, что время в пути с учетом остановок составит около 6 часов.

Напомним, что движение на всех участках новой скоростной трассы будет открыто в декабре текущего года за исключением северного обхода Твери. Движение в обход этого города будет осуществляться по реконструируемому бесплатному участку трассы М-10. Глава «Автодора» отметил, что значительную часть трафика на трассе М-11 будут составлять транзитные автомобили.

Новая скоростная автодорога М-11 Москва – Санкт-Петербург протянется от МКАДа до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга. Трасса протяженностью 669 км проходит по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям в обход всех населенных пунктов, в основном параллельно существующей автодороге М-10 «Россия». На разных участках количество полос составит от 4 до 10, а наибольшая возможная скорость движения по новой дороге достигнет 150 км в час.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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