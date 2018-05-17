Автовладельцы в Европе массово скручивают пробег своих машин

В Европе фиксируется рост автомобилей с ложным пробегом. Европейцы скручивают показания одометра не только, чтобы подороже продать свою машину, но и чтобы сэкономить на платежах по кредиту.

Чаще всего скручиванием пробега автомобилей грешат жители Великобритании, передает портал honestjohn.co.uk. Дело в том, что в европейских странах получила распространение новая форма покупки автомобиля Personal Contract Purchase.

Согласно договору владелец ежемесячно платит за машину, как будто он взял ее в кредит, однако сумма платежа значительно меньше, чем при обычном банковском займе. Одно из условий – строгое ограничение пробега.

В результате в Великобритании, по приблизительным оценкам, каждый пятый автомобиль с фальсифицированным пробегом. В остальных европейских странах этот показатель несколько ниже. Однако пробег на некоторых марках авто скручивают охотнее. Так число моделей MINI с сомнительным пробегом достигает 23%, а BMW 5 серии – 27%.

Выявить мошенничества помогают сами владельцы машин, а именно те из них, которые пользуются приложениями для смартфона, позволяющими следить за состоянием автомобиля. В числе прочих показателей, такие приложения также записывают и реальный пробег.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 17.05.18

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