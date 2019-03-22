В России хотят лишать свободы за «скручивание» пробега авто

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили внести поправки в уголовный кодекс, согласно которым автовладельцам, скручивающим пробег машин перед продажей, грозит тюрьма.

Авторы инициативы предлагают пополнить закон новым пунктом – «мошенничество при продаже автомобиля». Наказанием за изменение показаний одометра, измеряющего пробег, станет лишение свободы на срок до 4 лет или штраф на сумму до 1 млн рублей, пишет «Фонтанка».

По мнению авторов законопроекта, наказание за обман покупателя будет зависеть от марки автомобиля, а также размера пробега, который скрутил недобросовестный продавец.

Документ поддержали единогласно. В том случае, если его примут на пленарном заседании парламента Санкт-Петербурга инициативу рассмотрит Государственная дума.

На российском автомобильном рынке не редкость, когда продавцы идут на обман и изменяют реальный пробег машины, чтобы сделать ее привлекательнее для покупателя. По оценкам ассоциации «Российские автомобильные дилеры», до трети подержанных машин в России имеют скрученный пробег.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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