До трети подержанных машин в России имеют скрученный пробег

На российском автомобильном рынке не редкость, когда продавцы идут на обман и скручивают реальный пробег машины, чтобы сделать ее привлекательнее для покупателя. Об этом сообщил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

«Есть проблема со скрученным пробегом. По оценкам разных экспертов, от 10% до 30% автомобилей имеют скрученный побег, что вводит в заблуждение конечного покупателя», – цитирует эксперта RNS.

Мосеев считает, что исправить ситуацию можно с помощью двух мер: сохраняя историю эксплуатации автомобиля и ужесточая ответственность за мошеннические действия. В частности, наказывать нужно не только те фирмы, которые предоставляют услуги по скручиванию пробега, но и продавцов б/у автомобилей, которые предоставляют недостоверную информацию.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.01.19

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