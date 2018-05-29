В России отзывают более 132 тысяч автомобилей Volkswagen и Skoda

Официальный представитель изготовителя автомобилей Skoda на российском рынке – компания «Фольксваген Груп Рус» – объявила об отзыве 132605 машин. Как сообщили в пресс-службе Росстандарта, отзыву подлежат Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid, реализованные с 2016 по 2018 годы.

Причиной отзыва является буксирная проушина, сваренная ненадлежащим образом. В случае ее применения существует вероятность её обрыва. Компания известит владельцев подпадающих под отзыв автомобилей. Обратиться к представителю автопроизводителя можно и самостоятельно. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как отмечают эксперты, обрыв проушины во время буксирования может привести к травмированию людей (за счет отпружинившего буксировочного троса или ремня), а также повреждению автомобиля.

Москва, Иван Гридин

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