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Пятница, 1 июня 2018, 09:33 мск

Новости Транспорт

В России появится новый дорожный знак

С 1 июня в городах России появится новое обозначение, запрещающее проезд пассажирских автобусов. Впрочем, действовать такой знак будет недолго, только до окончания чемпионата мира по футболу.

Новый дорожный знак будет называться «Движение автобусов запрещено», говорится в опубликованном постановлении правительства. «Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся к Правилам дорожного движения РФ <…> Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2018 года», – сказано в документе.

Знак, как и все запрещающие, представляет собой круг, в котором изображен автобус. Действие нового знака распространяется на пассажирские автобусы, осуществляющие регулярные муниципальные, межмуниципальные и межрегиональные перевозки.

Ранее Минтранс сообщал о введении частичных ограничений на въезд автобусов в города, где пройдут матчи ЧМ-2018. Напомним, мировое первенство по футболу состоится с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Сочи и Ростове-на-Дону.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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