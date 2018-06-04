Пешеходные переходы в России возвысят над дорогой

Росстандарт занялся разработкой проекта строительства пешеходных пешеходов, приподнятых над дорожным полотном по аналогии с «лежачими полицейскими». Норматив по ним планируется утвердить в 2019 году. Целью проекта заявлено повышение безопасности дорожного движения на территории жилых кварталов. Об этом сообщил глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский газете «Известия».

Приподнятые над дорогой пешеходные переходы представляют собой площадку с нанесенной на нее «зеброй», которая возвышается над проезжей частью на 10 сантиметров. Это, рассчитывают разработчики, заставит водителей тормозить перед переходом, как перед «лежачим полицейским». Подобные конструкции рекомендуется делать рядом с подъездами жилых домов и детскими площадками.

Кроме того, планируется сузить места проезда во дворах до трех метров, где это возможно, что сделает обгон невозможным. Тем самым снизится риск возникновения аварийных ситуаций на придомовых территориях, полагает Шумский.

По его словам, работу над проектом предварительного национального стандарта под рабочим названием «Типовые схемы организации движения во дворах» планируется завершить до конца года и утвердить в 2019 году.

Стоит отметить, что возвышенные пешеходные переходы уже устанавливались в центре Москвы в 2016 году. Их сделали на одном уровне с тротуарами. Проект осуществлялся в рамках программы «Моя улица».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.06.18

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