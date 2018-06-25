Приставы начнут автоматически списывать автоштрафы со счетов россиян

Судебные приставы смогут автоматически списывать штрафы за нарушение правил дорожного движения с банковских карт россиян. Речь идет о взимании штрафов, не превышающих 3 тысяч рублей, за нарушение ПДД, зафиксированных с помощью специальных технических средств (фото-, видеофиксация), – их разрешат списывать со счетов без возбуждения исполнительного производства. Такая мера значится в поправках к правительственному законопроекту, который готовится ко второму чтению в Госдуме, сообщают «Известия».

В поправках, вводящих упрощенный механизм взимания штрафов, говорится, что банки автоматически будут списывать сумму штрафа с карты должника, если он не погасит задолженность через два дня после получения уведомления от Федеральной службы судебных приставов. Если денег на карте нет или их недостаточно, то через 20 дней пристав возбудит обычное исполнительное производство.

Согласно действующему законодательству, постановление ГИБДД о штрафе вступает в силу через 10 дней. На добровольную оплату штрафа нарушителю дается еще 60 дней. В итоге информация передается в ФССП через 70 дней после совершения нарушения.

Ожидается, что законопроект, внесенный на рассмотрение депутатов в октябре прошлого года и одобренный в первом чтении в январе текущего года, будет рассматриваться Госдумой во втором чтении в июле. Кабмин также предусмотрел отложенный срок вступления изменений в силу – 180 дней, поскольку банкам придется обновить программное обеспечение.

В дальнейшем подобную схему могут распространить и на другие виды взысканий. Однако эксперты предупреждают о большой вероятности ошибок из-за несовершенства информационных систем отечественных ведомств. Как отметил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, информация в базах данных долго обновляется и синхронизируется, в итоге по долгам старых собственников зачастую вынуждены платить новые. Более того, по его словам, есть случаи, когда страдают однофамильцы. При этом обжаловать списанный со счета штраф и вернуть деньги довольно сложно, указал эксперт.

Между тем в Совете Федерации выступили против автоматического списания штрафов со счетов россиян. По мнению сенатора Елены Афанасьевой, такая норма нарушает конституционное право человека на защиту. «Поправки предполагают, что мы становимся полицейским государством. Понимаю, что нужно наполнять казну, но делать это надо разумно», – приводит слова законодателя РИА «Новости».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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