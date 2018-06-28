Mazda отзывает в России более 8 тысяч автомобилей

Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 8090 транспортных средств марки Mazda 6. Программа мероприятий представлена ООО

Официальный представитель автопроизводителя Mazda на российском рынке – «Мазда Мотор РУС» – объявил об отзыве 8090 машин, сообщает Росстандарт. Отзыву подлежат автомобили Mazda 6, реализованные с августа 2002 года по июнь 2008 года.

Причиной стало возможное продолжительное влияние высокой абсолютной влажности на систему безопасности автомобиля. «Оно может привести к нарушению целостности или растрескиванию корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности водителя и пассажира, а также срабатыванию данных подушек безопасности ненадлежащим образом в случае столкновения», – говорится в сообщении.

Также нарушение целостности или растрескивание корпуса газогенератора может привести к попаданию металлических осколков в водителя или пассажиров и, как следствие, к их тяжелому травмированию или гибели.

На транспортных средствах Mazda 6 будет проведена замена газогенераторов фронтальных подушек безопасности водителя и пассажира модифицированными. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.06.18

Новый аэровокзал Симферополя соединят скоростными электричками с востоком и западом Крыма. / Владельцу перевернувшейся на Городском пруду моторки грозит уголовное дело. / СМИ: Московский омбудсмен попала в ДТП. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»