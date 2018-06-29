Кабмин отсрочил повышение платы в «Платоне»

Кабмин РФ отложил на год повышение платы за проезд грузовиков, взимаемую через систему «Платон». Соответствующее постановление подписал глава правительства Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба кабмина. Ранее предполагалось, что тариф в системе «Платон» будет индексирован с 1 июля 2018 года на уровень инфляции.

В настоящее время грузоперевозчики платят 1,91 руб. за километр пути. Тариф планировали повысить с 15 апреля прошлого года до 3,06 руб. за 1 км, однако после акций протеста власти отказались от этого решения.

Ранее СМИ сообщали, что повышение платы в системе «Платон» в текущем году не произойдет, поскольку властям не удалось усилить контроль за неплательщиками.

Система взимания платы с грузовиков массой более 12 тонн по федеральным трассам «Платон» начала работать в России с ноября 2015 года. Ее ввод ознаменовался массовыми акциями протеста дальнобойщиков, которые проходили по всей стране. Изначально власти собирались установить тариф 3,73 руб. за километр, но после протестов был введен льготный тариф – 1,53 руб., позже плату подняли до 1,91 руб.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.06.18

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