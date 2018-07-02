В России вступили в силу поправки в закон о вождении в нетрезвом виде

Со 2 июля в России доказательством опьянения водителя послужит не только анализ выдыхаемого воздуха, но и содержание алкоголя в крови. Поправки в закон о нетрезвом вождении носят технический характер.

Президент утвердил поправки в начале апреля. В статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) слова «воздуха, или в случае» заменяются словами «воздуха, или наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови, или в случае».

До внесения изменений содержание спирта в организме водителя исчисляли в промилле. При этом 0,3 грамма спирта на литр крови соответствовало 0,16 миллиграмма спирта на литр выдыхаемого воздуха.

В части наказания за нетрезвое вождение ничего не изменилось. Пьяных водителей по-прежнему лишают прав на срок от полутора до двух лет, а также штрафуют на 30 тысяч рублей. Подобное взыскание ожидает и тех, кто передал управление автомобилем человеку в состоянии алкогольного опьянения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.07.18

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