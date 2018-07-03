Россияне назвали нарушения на дорогах, за которые их чаще всего штрафуют

Россияне чаще всего получают штрафы за превышение скорости, следует из данных опроса, проведенного интернет-сервисом «Avito Авто».

Специалисты предложили водителям выбрать несколько самых распространенных правонарушений, за которые их штрафуют. Так, 80% респондентов сообщили, что чаще всего получают штрафы за нарушение скоростного режима. На втором месте оказалось вождение с непристегнутым ремнем безопасности (40%), приводит итоги опроса RT. Столько же набрало наказание за разговор по мобильному телефону.

Пятерку наиболее часто встречающихся нарушений замкнули парковка в неположенном месте (18%) и неиспользование сигнала поворота (17%).

Самые редкие нарушения, за которые были наложены штрафы, – пересечение сплошной линии разметки (16%), обгон в неположенном месте (13%), проезд на красный свет и по выделенной полосе (по 10% каждый).

За управление в нетрезвом виде оштрафованы лишь 2% водителей.

Согласно результатам опроса, 72% опрошенных сообщили, что за 6 месяцев они выплатили в качестве штрафа не более 1000 рублей. Почти 20% респондентов уложились в сумму до 5000 рублей. 4% водителей вынуждены были выплатить до 10 тыс. рублей, а 2% – свыше этой суммы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.07.18

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