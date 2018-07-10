За незаконный техосмотр вводят «уголовку», а за езду без ТО – ежесуточные штрафы

Минэкономразвития РФ предлагает штрафовать водителей за езду без техосмотра (ТО) на 2 тыс. рублей, а за его незаконное проведение ввести уголовную ответственность, пишет газета «Известия» со ссылкой на доработанные поправки в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс РФ и закон о техосмотре.

Нарушения решено регистрировать с помощью камер фото- и видеофиксации, а штрафы в автоматическом режиме будут выписываться раз в сутки. Издание напоминает, что на данный момент штрафы действуют только для такси, грузовиков, учебных машин, а также для автомобилей экстренных и специальных служб.

Кроме того, решено ввести уголовную ответственность за проведение техосмотра без аккредитации от Российского союза автостраховщиков (РСА). Так, предприниматели могут быть оштрафованы на сумму до 300 тыс. рублей, а если деяние было совершено группой лиц или же получен особо крупный доход – им может грозить лишение свободы до пяти лет.

Согласно предлагаемым поправкам, процедуру также придется фиксировать с помощью фото- или видеосъемки и вводить данные о машине в автоматизированную систему, а для пунктов обслуживания введут ограничение по числу клиентов. Кроме того, за выдачу диагностической карты (их планируется сделать полностью электронными) на неисправную машину или без проведения осмотра, а также за внесение этих данных в автоматизированную систему ТО предполагается ввести штраф от 5 до 10 тыс. рублей.

Если же эксперт или компания-оператор проводят техосмотр, но не имеют доступа к определенной категории авто или не внесены в реестр операторов ТО, они могут быть оштрафованы на сумму от 3 до 50 тыс. рублей (до 500 тыс. и трехлетняя дисквалификация эксперта в случае повторного нарушения). По данным издания, проект поправок в КоАП одобрили в РСА, МВД, Ространснадзоре, ФАС, поправки в УК согласованы с Минтрансом, Минкомсвязью, Ространснадзором и ФАС.

Процедура техосмотра нуждается не в новых санкциях за ее нарушение, а в либерализации, убежден координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. По его словам, вместо новых штрафов следует ввести упрощенный техосмотр для частных автомобилей со сроком эксплуатации до 10 лет и разрешить проведение ТО в любом сервисе, который занимается техобслуживанием машин.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.07.18

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