В России выросли цены на автомобили 22 марок

Автодилеры повысили цены на автомобили в России. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» по результатам мониторинга, проведенного с 16 июня по 15 июля. В стоимости подросли машины 22 марок, в том числе европейских, азиатских и американских.

По данным аналитиков, многие бренды скорректировали прайс-листы на кроссоверы и внедорожники. Так американский производитель Chevrolet поднял цену на модель Tahoe на 50 тысяч рублей, Niva подорожала на 15-17 тысяч рублей. Китайский Geely увеличил стоимость автомобиля Atlas на 20 тысяч рублей.

У концерна Lexus обновились ценники сразу на ряд кроссоверов – Lexus NX200, NX300 и NX300Hybrid, они прибавили в стоимости 51-74 тысячи рублей.

Европейские автопроизводители не отстают и корректируют стоимость в сторону увеличения. За последний месяц так поступили французский Peugeot (рост на 26-40 тысяч рублей), чешская Skoda (до 50 тысяч рублей), немецкий BMW (рост цен почти на весь модельный ряд на 40-140 тысяч рублей), Mercedes-Benz (30-130 тысяч рублей) и Volkswagen.

«Данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний», – указывают аналитики «Автостат» в обзоре.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.07.18

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