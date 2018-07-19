В России введут единые правила для совместных поездок на автомобилях

В российском правительстве задумались над введением госрегулирования такого явления как карпулинг, или райдшеринг – совместных путешествий на автомобилях, когда попутчики вскладчину оплачивают расходы. Зачастую под прикрытием карпулинга работают нелегальные перевозчики.

С просьбой определить правовое поле для этого сравнительно нового способа передвижения обратилась французская компания BlaBlaCar, пишет «Коммерсант». Дело в том, что интернет-сервис чуть было не попал под блокировку по обвинению от прокуратуры, которая посчитала, что компания предоставляет услуги пользователям, которые занимаются коммерческими перевозками без регистрации.

В BlaBlaCar свою позицию отстояли, однако этот случай привлек внимание французских властей, которые попросили Москву создать правовую базу для работы сервиса в России.

Дело в том, что карпулинг не предполагает коммерческой выгоды. Эксперты подсчитали, что владельцы авто несут издержки, включая транспортный налог, страховку, топливо, техобслуживание, штрафы и взятки, таким образом 1 км пробега обходится в 6,2 рубля. При этом BlaBlaCar оценивает максимальный заработок водителя, использующего этот сервис, в 4,14 рубля за 1 км.

«При использовании автомобиля для карпулинга водителю запрещается взимать плату с поездки за исключением разделения эксплуатационных и топливных расходов между водителем и пассажирами», говорится в предложениях компании. Кроме того, водитель может использовать свою машину для совместной поездки только один раз в день, туда и обратно.

В России несколько сервисов для поиска попутчиков, но не все их пользователи поступают добросовестно. По оценкам участников рынка перевозок, около трети из них – «бомбилы», которые выполняют регулярные перевозки между городами и регионами.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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