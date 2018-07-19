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Четверг, 19 июля 2018, 16:55 мск

Новости Транспорт

Во время ЧМ-2018 болельщики украли из поездов белья и подстаканников на 1 млн рублей

В дни чемпионата мира по футболу, который на днях завершился в России, болельщики имели возможность бесплатно добираться к местам проведения матчей на поездах. В РЖД озвучили стоимость предметов, которые футбольные фанаты захватили с собой в качестве сувениров.

По словам главы департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД Павла Бурцева, болельщики унесли с собой подстаканники, одеяла и другие вещи. «Даже наши простыни... мы наблюдали по телевизору, на которых были плакаты сделаны. Это именно в тех поездах, где мы осуществляли бесплатные перевозки», – цитирует Бурцева «Интерфакс».

В общей сложности ущерб оценили в 1 млн рублей. Вероятно, болельщики посчитали, что простыни и другие предметы являются одноразовыми, а значит, их можно забрать с собой. «Для такой крупной компании это, конечно, не очень серьезный урон. Будем замещать», – подчеркнул представитель РЖД.

Чемпионат мира проходил на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В финальном матче на стадионе «Лужники» Франция обыграла Хорватию со счетом 4:2. Президент FIFA Джанни Инфантино назвал турнир в России «лучшим в истории». По его словам, по среднему числу зрителей Россия вошла в десятку самых посещаемых мундиалей в истории.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Чемпионат мира по футболу-2018

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