В России бензин средней доступности: составлен рейтинг стран Европы по ценам на топливо

Аналитики составили список европейских стран, распределив позиции по доступности бензина для населения. Среди 33 государств Россия оказалась на 16 месте. В абсолютных же цифрах самое дешевое автомобильное топливо продается в Казахстане.

Составители рейтинга подсчитали, сколько литров бензина Аи-95 может купить житель страны на среднюю зарплату. Самое доступное топливо оказалось в Люксембурге. Его граждане могут приобрести на свои средние зарплаты 2,8 тысячи литров бензина. На второй строчке в лидерах Норвегия с показателем в 2,2 тысячи литров. Третье место разделили Австрия, Великобритания и Швеция, где зарплаты эквивалентны 1,8 тысячи литров топлива.

Россиянин, по данным авторов рейтинга, может купить на среднюю зарплату 853 литров горючего, этот показатель позволил РФ занять 16 место. В аутсайдерах оказались Украина – 243 литра, Болгария – 430,5 и Румыния – 433,6.

Инфографика riarating.ru

Если рассматривать стоимость топлива не относительную, а абсолютную, то самый дешевый бензин в Казахстане – 32 рубля за литр, на втором месте Белоруссия, здесь литр бензина стоит 43,6 рубля. Самое дорогое топливо в Норвегии –125 рублей. Далее следуют Нидерланды, Дания, Греция и Италия, в этих странах литр бензина обойдется дороже 120 рублей за литр.

Накануне, президент России Владимир Путин дал право правительству повышать пошлины на экспорт бензина до 90% от пошлин на нефть. Таким образом власти надеются сдержать рост стоимости топлива в рознице. Данная мера уже применялась в 2011 году.

Москва, Служба информации «Новый День»

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