РЖД предложат пассажирам поездки в лоукост вагонах

«Дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании – «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) – планирует выделить старые вагоны в отдельный экономкласс, а в остальных поездах ввести три класса обслуживания, следует из годового отчета компании.

В документе ФПК приводит стратегические задачи компании до 2025 и 2030 годов. В частности предлагается поделить все поезда на три типа: дневной экспресс, ночной поезд, традиционный поезд, а каждый из них – на три класса обслуживания (эконом, комфорт, бизнес). Старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов до их полного списания выделят в отдельный временный бренд «эконом-бюджет».

«Речь идет о новом бюджетном продукте с уникальным ценовым предложением», – приводит РИА «Новости» слова представителя ФПК. «Дневной экспресс» предполагает поездки до шести часов на расстояния до 600 километров. Бизнес-класс в этом сегменте подразумевает премиальное удобство и полный сервис гостиничного уровня, комфорт – достаточный набор сервисов для удобной поездки, эконом – бюджетный вариант с возможностью доступа к дополнительным сервисам, эконом-бюджет – сверхбюджетный вариант без сервисов.

«Ночной поезд» предполагает возможность полноценного сна. Время в пути до 12 часов, целевые расстояния до 1,2-1,5 тысячи километров. Бизнес-класс – это СВ и люкс, комфорт – купе, эконом – открытые вагоны с высокой плотностью компоновки, эконом-бюджет – плацкарт.

«Традиционный поезд» предусматривает поездки более 12 часов на дальние расстояния. Бизнес-класс – премиальное удобство и полный сервис гостиничного уровня, комфорт – достаточный набор сервисов для полноценного сна без высоких затрат, эконом – бюджетный вариант с возможностью дополнительных сервисов, эконом-бюджет – сверхбюджетный вариант без сервисов с возможностью сна.

Год назад в распоряжении ФПК имелось почти 20 тыс. пассажирских вагонов. Более десяти тысяч из них старше 20 лет, а средний возраст парка – 18,9 года. «Запланировано полное и своевременное обновление парка с постепенным переходом на инновационный подвижной состав (примерно 35% парка к 2025 году). За период с 2018 по 2025 год планируется обновить почти семь тысяч вагонов – более трети существующего парка», – говорится в отчете ФПК.

Компания планирует заменить часть традиционных вагонов на двухэтажные, до 2025 года их закупят около тысячи. В мае директор по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов сообщал, что РЖД заменят старые плацкартные и купейные вагоны новыми одноэтажными и двухэтажными. Речь идет о вагонах проекта «2019» и «2020», которые пополнят парк «Федеральной пассажирской компании» в ближайшие три года.

Кроме того, как сообщали в РЖД, холдинг разрабатывает концепции новых вагонов, их внутреннего устройства. В частности, планируется сделать более комфортными плацкартные вагоны. Проектирование будет идти на основе мнений, полученных от пассажиров и экспертов. В РЖД отмечали, что в случае закупки новых плацкартных вагонов тарифы на них останутся прежними.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.08.18

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