В России могут появиться новые дорожные знаки

В ближайшее время на российских дорогах могут появиться новые знаки для велосипедистов и дипломатов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ.

По словам представителя Минтранса, кабмин рассматривает возможность применения обозначений «Велосипедная зона» и «Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса», передает РИА «Новости».

Собеседник издания напомнил, что с 1 июля в России вступили в силу ограничения на въезд неэкологичного транспорта, речь идет о знаках «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей» и табличке «Экологический класс транспортного средства».

В Минтрансе также опровергли информацию о том, что правительство собирается в качестве эксперимента опробовать множество новых знаков, а именно, «Трамвайная полоса», «Следующий перекресток», «Простая вафля», «Способ парковки» и «Диагональный переход».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.08.18

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