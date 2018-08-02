Минтранс загорелся идеей пересадить россиян на велосипеды

Во всех регионах России необходимо построить велосипедные дорожки. Это позволит улучшить как транспортную, так и экологическую ситуацию в городах. Такую позицию занимает Минтранс РФ. Эти положения содержатся в разработанных министерством рекомендациях для органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, пишут «Известия».

В ведомстве уверены, что создание велосипедной инфраструктуры позволит сократить количество автомобильных поездок на расстояние до 15 км и повысить удобство передвижения. Таким образом, это может помочь решить не только транспортные, но и экологические проблемы.

В частности, Минтранс рекомендует создавать велосипедные маршруты трех типов: дорожки городского, районного и местного значения. Первые должны обеспечивать «деловые поездки на расстояние 5-15 км и рекреационные поездки протяженностью 10-50 км» в наиболее популярных у велосипедистов местах и соединять жилые кварталы, офисы и образовательные учреждения. Также отмечается, что от пешеходов и транспорта городские велодорожки ведомство рекомендует отделять ограждениями или зелеными насаждениями.

Предполагается, что протяженность велодорожек районного значения будет составлять от 2 км до 10 км, а прокладывать их будут вдоль основных улиц района, чтобы создать кратчайший путь между центром города и участками жилой застройки. При этом во дворах велосипедные маршруты размещать не предполагается.

При строительстве велодорожек ведомство рекомендует учитывать интенсивность движения. Так, если автомобильная трасса сильно загружена, то дорожки лучше размещать на тротуарах. В таком случае ширина дорожки как для пешеходов, так и для велосипедистов должна составлять не менее 1,5 м. Если же дорога загружена слабо, то велодорожки можно разместить на проезжей части, ограничив при этом скорость движения автомобилей до 40 км/ч.

Кроме того, Минтранс посоветовал регионам предусмотреть возможность перевозки велосипедов на общественном транспорте, а также создание велопарковок. Как сообщает издание, указанные рекомендации уже подписал замглавы ведомства Николай Асаул. В ближайшее время их планируется направить в регионы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.08.18

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