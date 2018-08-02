В России ужесточат экзамен на получение водительских прав

Министерство внутренних дел РФ разработало законопроект об ужесточении экзамена на получение водительского удостоверения. В частности, сложнее для будущих автолюбителей станет практическая часть итогового испытания. Кроме того, в скором времени письменный тест будет в обязательном порядке сдаваться под прицелом видеокамер.

Практическая часть экзамена на права теперь будет объединять «площадку» и «город». «Проектом постановления вносятся изменения в части исключения проведения в экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции проверки первоначальных навыков управления автотранспортными средствами на закрытых площадках с одновременным включением проверки указанных навыков в практический экзамен в условиях дорожного движения», – говорится на официальном сайте МВД

В ведомстве также добавили, что нововведение предполагает отмену запрета на учебную езду на автомагистралях.

Уточняется, что практический экзамен на право управления мототранспортными средствами изменен не будет.

Вместе с тем, при проведении теоретической части испытания «устанавливается обязанность применения средств аудио- и видеорегистрации процесса». Впрочем, пока срок начала применения этой нормы отложили до «разработки и утверждения МВД России соответствующего порядка применения таких средств, использования и хранения полученной информации».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.08.18

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