Регистрация на рейсах «Победы» за рубежом станет платной

Лоукостер «Победа» с 28 октября введет платную регистрацию пассажиров в зарубежных аэропортах. Она будет стоить 25 евро, сообщает перевозчик.

В авиакомпании объяснили введение нового сбора подорожанием авиатоплива и нежеланием повышать цены на билеты. Онлайн-регистрация останется бесплатной. Что касается аэропортов России, то там регистрация также останется включенной в стоимость билета.

Стоит отметить, что в числе международных направлений «Победы» Турция, Германия, Италия, Хорватия, Кипр, Болгария, Словакия.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.08.18

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