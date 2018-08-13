Мало не покажется: страховщики проталкивают новые ограничения для автовладельцев

Страховые компании призвали Минфин ограничить пятью днями срок обращения за выплатой по ОСАГО, следует из проекта поправок к соответствующему закону, разработанных Российским союзом страховщиком и направленных на рассмотрение в финансовое ведомство.

Согласно закону об ОСАГО, срок обращения к страховщику лимитируется лишь в случае, что дорожная авария оформлена без участия инспектора ГИБДД, т.е. по европротоколу.

Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев в комментарии газете «Ведомости», в чьем распоряжении оказался проект поправок, высказал мнение, что пятидневный срок позволит сократить возможности для случаев мошенничества – когда об убытке заявляется спустя год-полтора и разобраться в обстоятельствах ДТП страховщикам затруднительно. Таким образом, отмечает издание, страховые компании придумали «радикальный способ борьбы» не только с мошенниками, но с недобросовестными автоюристами, с которыми они борются уже несколько лет.

В случае принятия соответствующих поправок в закон об ОСАГО, автомобилист для получения выплаты по истечении пяти дней вынужден будет доказывать, что у него не было возможности сообщить об убытке в указанный срок. В противном случае, следует из документа, страховщики смогут на законных основаниях отказать в выплате.

В Минфине не стали комментировать инициативу, заявив лишь, что предложение РСА будет изучено.

Страховщики выступили в поддержку предложения своего союза, объясняя пятидневный ограничительный срок «заботой о клиентах». Они уверяют, что новая мера позволит оперативно устранять повреждения автомобилей и оградит их владельцев мошенников и автоюристов, вынуждая обращаться напрямую к страховой компании.

Президент Ассоциации защиты страхователей Николай Тюрников, в свою очередь, назвал инициативу страховщиков абсурдной. По его мнению, при помощи изменений в закон об ОСАГО страховые компании искусственно снижают размер своих убытков, поскольку часть автомобилистов не будет укладываться в срок. В настоящее время, отметил эксперт, большинство автовладельцев обращаются в страховую компанию в течение двух месяцев, напомнив, что срок исковой давности по ОСАГО составляет три года.

Ранее страховщики предложили разрешить автосервисам по ОСАГО устанавливать не новые запчасти и детали, как сейчас, а подержанные, обосновывая свою инициативу тем, что в России много машин старых моделей, для которых не найти новых запчастей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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