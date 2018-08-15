Для владельцев гироскутеров, сегвеев и моноколес введут новые правила движения

В Госдуме предложили ввести регулирование для личного электротранспорта. Так владельцев хотят заставить регистрировать сегвеи, гироскутеры, моноколеса. Кроме того, инициатива предполагает дополнение правил дорожного движения новыми пунктами.

Автор идеи – депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. По его словам, одна из причин высокой смертности россиян в дорожно-транспортных происшествиях кроется в отсутствии правового регулирования использования личного электротранспорта.

В письме начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилу Черникову парламентарий признал, что нормативно-правовое регулирование всегда будет отставать от технического прогресса. Однако органам государственной власти «необходимо научиться максимально оперативно реагировать на новые вызовы науки и техники», передает РИА «Новости».

«В силу технических особенностей личного электротранспорта, таких как: максимальная развиваемая скорость, а также общая техническая сложность устройства, считаю целесообразным необходимость введения регистрации подобных транспортных средств, – отметил Власов. – А также необходимо дополнить правила дорожного движения пунктами, которые будут регулировать поведение владельцев данных транспортных средств».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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