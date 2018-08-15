Ford предупредил российских владельцев об отзыве 4 тысяч автомобилей

Официальный представитель автопроизводителя Ford на российском рынке – «Форд Соллерс Холдинг» – объявил об отзыве 3968 машин. Как сообщили в пресс-службе Росстандарта, отзыву подлежат автомобили моделей Focus, C-Max, Mondeo, Kuga, реализованные с 2011 года по 2016 год.

Причиной отзыва машин с 6-ступенчатой коробкой передач стало возможное образование трещин на нажимном диске сцепления. В результате появляется запах «жженого сцепления», снижается скорость автомобиля и ухудшаются его ходовые характеристики. В редких случаях в автомобиле может быть слышен посторонний шум, а также есть риск возгорания под крышкой капота.

В связи с этим уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев подлежащих отзыву автомобилей о необходимости ремонта, который будет произведен за счет компании Ford.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.08.18

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