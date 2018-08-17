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NewDayNews.ru

Пятница, 17 августа 2018, 13:37 мск

Новости Транспорт

На российском рынке автострахования выявили множество проблем

Специалисты Общероссийского Народного фронта (ОНФ) провели мониторинг ситуации на рынке страхования транспорта. Оказалось, что оформить электронный полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) не так-то просто, а в офисах страховщики продолжают навязывать автовладельцам дополнительные услуги.

Исследование проводилось в два этапа: на первом – эксперты ОНФ оформляли электронный полис ОСАГО, на втором – опрашивали владельцев машин (более 2 тысяч респондентов) и посещали офисы, в которых продают автостраховку (29 страховых компаний). Хотя регуляторам – Минфину и Банку России – за последние два года удалось сгладить остроту проблем, накопившихся в этом сегменте страхования, ситуация на рынке ОСАГО продолжает беспокоить как автовладельцев, так и автостраховщиков, сделали вывод специалисты.

Так из почти 300 тестовых оформлений электронного полиса ОСАГО более половины (59%) были затруднены из-за различных технических проблем.

Автовладельцы неохотно оформляют страховку у замещающих страховщиков тех компаний, которые не представлены в отдельных субъектах. «Потребителей не устраивает то, что замещающий страховщик может отличаться по размеру и надежности от того, кого выбрал сам страхователь. Так, в ряде регионов (Воронежская область, Республика Татарстан и др.) у предложенного системой страховщика не было собственных офисов», – отмечается в докладе по итогам опроса.

Кроме того, в точках продаж ОСАГО страховщики по-прежнему практикуют навязывание дополнительных услуг клиентам. В основном плюсом к полису предлагают оплатить страхование жизни, здоровья или имущества. По мнению клиентов, это «необоснованное и недобросовестное увеличение стоимости полиса, формирующее негативное отношение к страхованию автогражданской ответственности в целом».

В некоторых регионах страховые компании отказывают предоставлять свои услуги владельцам мотоциклов и такси. В частности, байкеров и таксистов не любят в Новосибирской области, Республике Башкортостане, Республике Бурятии и других.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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