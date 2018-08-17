На российском рынке автострахования выявили множество проблем

Специалисты Общероссийского Народного фронта (ОНФ) провели мониторинг ситуации на рынке страхования транспорта. Оказалось, что оформить электронный полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) не так-то просто, а в офисах страховщики продолжают навязывать автовладельцам дополнительные услуги.

Исследование проводилось в два этапа: на первом – эксперты ОНФ оформляли электронный полис ОСАГО, на втором – опрашивали владельцев машин (более 2 тысяч респондентов) и посещали офисы, в которых продают автостраховку (29 страховых компаний). Хотя регуляторам – Минфину и Банку России – за последние два года удалось сгладить остроту проблем, накопившихся в этом сегменте страхования, ситуация на рынке ОСАГО продолжает беспокоить как автовладельцев, так и автостраховщиков, сделали вывод специалисты.

Так из почти 300 тестовых оформлений электронного полиса ОСАГО более половины (59%) были затруднены из-за различных технических проблем.

Автовладельцы неохотно оформляют страховку у замещающих страховщиков тех компаний, которые не представлены в отдельных субъектах. «Потребителей не устраивает то, что замещающий страховщик может отличаться по размеру и надежности от того, кого выбрал сам страхователь. Так, в ряде регионов (Воронежская область, Республика Татарстан и др.) у предложенного системой страховщика не было собственных офисов», – отмечается в докладе по итогам опроса.

Кроме того, в точках продаж ОСАГО страховщики по-прежнему практикуют навязывание дополнительных услуг клиентам. В основном плюсом к полису предлагают оплатить страхование жизни, здоровья или имущества. По мнению клиентов, это «необоснованное и недобросовестное увеличение стоимости полиса, формирующее негативное отношение к страхованию автогражданской ответственности в целом».

В некоторых регионах страховые компании отказывают предоставлять свои услуги владельцам мотоциклов и такси. В частности, байкеров и таксистов не любят в Новосибирской области, Республике Башкортостане, Республике Бурятии и других.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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