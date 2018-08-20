ГИБДД предлагает наказывать велосипедистов за оставление места ДТП

ГИБДД предлагает наказывать покинувших место дорожно-транспортного происшествия велосипедистов. Им будет грозить административная ответственность по статьям «нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения», а также «нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» (ст.ст. 12.29 и 12.30 КоАП РФ). Об этом пишет «РГ» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Москве.

Впрочем, отметили в Госавтоинспекции, наказание для велосипедистов будет не таким существенным, как для автомобилистов. Так, за оставление места ДТП влосипедисту будет грозить штраф в размере 800 рублей. В управлении столичного ГИБДД также сообщили, что за семь месяцев текущего года в Москве было зафиксировано 131 ДТП с участием велосипедистов. В 21% случаев аварии происходили по вине велосипедистов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.08.18

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