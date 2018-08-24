Эксперты установили причину возгорания Ту-204 в небе над Уфой

В Росавиации назвали причину отказа двигателя у пассажирского самолета Ту-204 авиакомпании Red Wings в небе над Уфой 22 августа. Установлено что возгорание левой силовой установки произошло из-за разрушения лопаток компрессора двигателя. Об этом глава Росавиации Александр Нерадько заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«У двигателя возникло разрушение лопаток компрессора, которые попали в топливную систему. Это привело к возникновению титанового пожара», – отметил он, добавив, что действия экипажа были абсолютно верными, в связи с чем пилоты будут представлены к наградам.

Как писал «Новый День», в минувшую среду, 22 августа самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс из Уфы в Сочи, был вынужден вернуться в аэропорт вылета и совершить аварийную посадку. Причиной стало возгорание левого двигателя почти сразу же после взлета.

Находившиеся на борту 202 пассажира, а также семь членов экипажа покинули самолеты по надувным трапам. В ходе ЧП никто не пострадал. Вылететь в Сочи пассажирам предложили на резервном самолете компании Red Wings.

Уфа, Иван Гридин

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