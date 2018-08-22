Ту-204 с горящим двигателем аварийно сел в Уфе. Прокуратура ведет проверку

Пассажирский самолет Ту-204 с более чем 200 пассажирами на борту, вылетев из Уфы в Сочи экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за пожара в левом двигателе, сообщили в пресс-службе уфимской воздушной гавани.

«В 5:06 местного времени (3:06 мск) по причине возгорания левого двигателя воздушное судно Ту-204 авиакомпании «Ред Вингс», выполнявшее рейс 808 Уфа – Сочи, совершило аварийную посадку в аэропорту «Уфа». На борту находились 202 пассажира», – говорится в сообщении.

Наземные службы аэропорта встречали аварийный борт на взлетно-посадочной полосе. Пожарные незамедлительно приступили к тушению возгорания, а спасатели организовали эвакуацию пассажиров и членов экипажа. «Все пожарные и аварийно-спасательные расчёты аэропорта отработали согласно аварийного плана, пассажиры были эвакуированы с помощью надувных трапов спустя семь минут после посадки воздушного судна. В 5:22 местного времени (3:22 мск) был дан отбой тревоге. Пострадавших нет», – сообщили в аэропорте.

Также отмечается, что с пассажирами работают представитель авиакомпании и психологи. Воздушное судно отстранено от полетов, проводится расследование. Авиакомпания принимает меры по отправке пассажиров в Сочи. Аэропорт «Уфа» открыт для полетов, рейсы выполняются по расписанию.

По одной из версий, во время взлета в двигатель могла попасть птица, что и привело к его возгоранию. «Полетели в Сочи, на взлете загорелась турбина! Успешно приземлились, скатились по горке. Все быстро потушили. Было страшно, реально», рассказал один из пассажиров аварийного борта с ником den2391 в Instagram.

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента. По данным надзорного ведомства, часть пассажиров вернувшегося в Уфу аварийного борта отказалась продолжить полет на резервном судне.

Уфа, Иван Гридин

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