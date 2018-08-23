Следователи назвали основную версию возгорания Ту-204 над Уфой

Сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело по факту возгорания во время полета одного из двигателей пассажирского самолета ТУ-204 авиакомпании Red Wings, которое произошло вскоре после взлета из аэропорта Уфы. Как сообщили в пресс-службе следственного управления, уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» (ч.1 ст.263 УК РФ).

Как писал «Новый День», 22 августа около 3:06 мск самолет, выполнявший рейс «Уфа – Сочи», с 202 пассажирами на борту, в том числе 42 ребенка, а также 7 членами экипажа, вылетел из аэропорта Уфы. Приблизительно через 2 минуты после взлета произошло возгорание левого двигателя самолета. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, где самолет благополучно приземлился. Никто из находившихся на борту 202 пассажиров не пострадал.

По основной версии следствия, причиной произошедшего явилась техническая неисправность. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

К расследованию случившегося также привлечены представители пермского завода, где был произведен загоревшийся двигатель. Стоит отметить, что двигатель модели ПС-90А – самый распространенный среди отечественных силовых установок. Им оснащают ИЛ-96, Ту-204 и 214. Такие двигатели стоят даже на самолетах, которые перевозят первых лиц страны.

Уфа, Иван Гридин

Уфа. Другие новости 23.08.18

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