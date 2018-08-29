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NewDayNews.ru

Среда, 29 августа 2018, 12:13 мск

Новости Транспорт

Мантуров рассказал о преимуществах лимузина Путина над машиной Трампа

Фото: Aurus Motors

Лимузин Aurus президента России Владимира Путина превосходит «Кадиллак» лидера США Дональда Трампа по нескольким показателям. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Одно из отличий заметно даже не разбирающемуся в технических деталях человеку. По словам министра, лимузин российского президента длиннее и больше машины Трампа – Cadillac One по прозвищу «Зверь» (The Beast), который перешел к нему от 44-го президента Барака Обамы. Он также указал и на принципиальное отличие.

«Знаете в чем принципиальная разница нашего Aurus и американского кадиллака? У США это не серийная машина, она сделана на базе тяжелой платформы, а у нас серийная машина. То есть мы изначально делали проект как серийную бронированную машину. А когда берется тот же самый Мерседес, он, конечно, очень эстетичный, красивый автомобиль, но при этом он изначально закладывался как легкий автомобиль, и для того, чтобы он стал бронированным и тем более удлиненным, он становится уже не серийной машиной. А у нас это серия. И пропорции, особенно внешне, смотрятся более эстетично», – приводит РИА «Новости» слова Мантурова.

Проект «Кортеж» – семейство автомобилей класса «люкс» для первых лиц государства, включающее лимузин, седан, минивэн и внедорожник (выйдет в следующем году) на единой модульной платформе. В свободной продаже машины семейства «Кортеж» появятся под брендом Aurus в начале следующего года. Их ориентировочная цена будет начинаться от десяти миллионов рублей.

7 мая, в день инаугурации на пост президента России Владимир Путин подъехал к Большому Кремлевскому дворцу на новом автомобиле Aurus с битурбированным двигателем объемом 4,4 литра мощностью 598 лошадиных сил. Машины проекта «Кортеж» появятся в открытой продаже с первого квартала 2019 года под брендом Aurus.

Мантуров также рассказал, что Aurus выпустит мотоцикл. Он получит полностью электронный привод и будет выпускаться в рамках проекта «Кортеж».

В проект «Кортеж» государство инвестировало более 12 млрд рублей.

Москва, Иван Гридин

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