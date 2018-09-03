В России появятся дорожные знаки с ограничением скорости, зависящим от погоды

В рамках развития интеллектуальной транспортной системы в России хотят устанавливать динамические дорожные знаки, которые будут автоматически определять погодные условия и выставлять ограничения скорости. Авторы идеи считают, что новинка позволит повысить уровень безопасности на российских дорогах.

Новый государственный стандарт, который позволит применять динамические знаки, разрабатывает подведомственный Минтрансу Российский дорожный научно-исследовательский институт (РОСДОРНИИ), пишут «Известия». Знаки с переменной информацией предлагается размещать на автомагистралях и скоростных дорогах.

В настоящее время в ПДД есть таблички, которые дополняют установленный скоростной режим. Например, ограничение максимальной скорости в темное время суток, или при дожде и гололеде.

Кроме того, интеллектуальная транспортная система уже действует в столице и некоторых других регионах. Так «умные» светофоры определяют наличие автомобильных пробок при помощи датчиков, встроенных в дорожное полотно, и в зависимости от этого автоматически меняют длительности фазы сигналов зеленого и красного.

Динамические знаки позволят повысить уровень безопасности на дорогах. Однако эксперты опасаются злоупотреблений и советуют протестировать систему на небольшом участке. По их словам, важно корректировать скоростной режим не внезапно, чтобы оштрафовать водителей, а именно при необходимости.

К тому же знаки с переменной информацией стоят в 5-10 раз дороже, чем привычные жестяные таблички.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.09.18

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