Депутат предложил ремонтировать дороги только ночью

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил Минтрансу рассмотреть возможность введения запрета на проведение ремонтных работ на дорогах федерального значения с двухполосным движением в дневное время суток. По мнению парламентария, это поможет в борьбе с пробками.

Сухарев отметил, что в большинстве случаев у дорожников есть техническая возможность проводить ремонтные работы ночью, передает RT. Впрочем, депутат все же предлагает делать исключения в чрезвычайных случаях, когда в этом действительно имеется необходимость.

Граждане неоднократно жаловались, что ремонт дорог часто приводит к возникновению транспортных заторов. В особенности эта ситуация усугубляется в летнее время, когда россияне едут в отпуск в южные регионы страны.

«Необходимо понимать, что все это наносит большой экономический вред, поскольку федеральные трассы – это вены государства, по которым идут необходимые грузы в разные города России. Ущерб от простоя может быть на порядок выше, чем экономия строительных организаций на работе в ночную смену», – подчеркнул депутат.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.09.18

В Тюмени открылось движение на очередном участке объездной дороги. / В Москве мужчина попал под поезд, пытаясь справить нужду. / Планируйте маршрут: в Москве из-за Дня города ограничат движение на 20 улицах. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»