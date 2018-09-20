В России появятся новые номера для праворульных авто и байков

Росстандарт утвердил новый ГОСТ, согласно которому с 2019 года в России появятся новые по форме и содержанию автомобильные номера. По словам экспертов, этот вопрос назрел уже давно. В настоящее время владельцам праворульных и американских машин приходится гнуть госномер, чтобы уместить его на бампере.

Госстандарт «Знаки государственные регистрационные транспортных средств» вступает в силу с 1 января 2019 года, пишет «Коммерсант». Разработка документа длилась на протяжении трех лет. Инициатором проекта выступил Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ.

По новому ГОСТу появятся десять новых типов регистрационных знаков. В частности, для мотоциклитов будут доступны номера уменьшенного размера. Сейчас байкерам приходится использовать специальные переходники, либо сгибать стандартную табличку с номером. Иначе ветер на большой скорости может ее сорвать.

У автомобилей, завезенных из Японии и Америки, зачастую углубление под регистрационный знак на бампере выполнено в виде квадрата, владельцам таких машин приходится изгибать стандартный прямоугольный номер. Несмотря на то, что с введением пошлин праворульных авто в России стало значительно меньше, по данным агентства «Автостат», их доля все еще высока и составляет 8,2%, то есть около 4 млн транспортных средств. С введением нового стандарта эта проблема решится.

Кроме формы у номеров изменится и содержание. Так для мопедов будет использоваться другой набор букв и цифр, а на регистрационных знаках классических и спортивных автомобилей появятся буквы «К» и «С», отделенные чертой от остальных символов.

Новый ГОСТ также разрешает сверлить дополнительные отверстия в номерах, однако уточняется, что они не должны затрагивать символы, флаг и код RUS.

Производители дорожных камер, распознающих автомобильные госномера, не видят проблемы в том, что регистрационные знаки изменят форму. Добавить новые форматы к списку уже существующих будет несложно. Впрочем, и раньше подобных проблем не возникало. Изогнутые знаки на праворульных машинах комплексы и сейчас распознают без проблем.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.09.18

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