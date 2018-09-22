Движение по Транссибу полностью восстановлено

В Иркутской области полностью восстановлено движение поездов на участке Слюдянка – Ангасолка Восточно-Сибирской железной дороги, прерванное накануне из-за схода вагонов.

По информации пресс-службы Восточно-Сибирской железной дороги, движение возобновлено в субботу в 7:52 по местному времени (2:52 мск).

В настоящее время диспетчеры вводят в нормативный график задержанные поезда, отмечается в сообщении.

В пятницу утром на перегоне с рельсов сошли, по уточненным данным, 13 вагонов грузового поезда. Движение в обоих направлениях было полностью остановлено. В результате инцидента никто не пострадал.

В ликвидации последствий происшествия были задействованы восстановительные поезда со станций Слюдянка и Иркутск-Сортировочный. Причины инцидента устанавливаются.

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

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