Транссиб встал из-за схода вагонов. Возможны задержки пассажирских поездов

В Иркутской области приостановлено движение по Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД) из-за схода с рельсов 12 вагонов грузового поезда.

Инцидент произошел в 9:43 по местному времени (4:43 мск) на перегоне Слюдянка – Ангасолка, пострадавших нет, ведется доследственная проверка, говорится в сообщении Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ. На месте работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

В результате инцидента повреждены опоры контактной сети, нарушен габарит второго пути. Движение приостановлено в обоих направлениях. На месте происшествия работают два восстановительных поезда со станций Слюдянка и Иркутск-Сортировочный, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Железнодорожники сообщили об ожидаемых задержках пассажирских поездов №2 Москва – Владивосток, №208 Новокузнецк – Владивосток, №306 Иркутск – Улан-Батор. Время задержек может составить от 1,5 до двух часов.

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

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