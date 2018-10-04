Mercedes отзывает в России новенькие машины из-за неисправных тормозов

Официальный представитель автопроизводителя Mercedes на российском рынке – АО «Мерседес-Бенц РУС» – объявил об отзыве 1257 машин. Как сообщает Росстандарт, отзыву подлежат 1023 автомобиля Mercedes-Benz типов 166, 292, реализованных в 2018 году из-за поршней задних тормозных суппортов, которые могли быть изготовлены не в соответствии со спецификацией, что приводит к попаданию воздуха в гидравлическую систему.

Кроме того, отзыву подлежат 234 автомобиля Mercedes-Benz типов 222, 217, реализованных с 2017 года по 2018 год. Причиной отзыва этих машин является отсутствие двух гаек для фиксации токопроводящих шин внутри блока силовых предохранителей в багажнике. На транспортных средствах будет выполнена проверка и, при необходимости, замена блока силовых предохранителей. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.10.18

Уголовное дело главы Тюмени пересмотрят в конце октября. / Автомобилистов, не оплативших парковку в центре, начинают штрафовать (ВИДЕО). / Замгенпрокурора России погиб при крушении вертолета под Костромой (Видео с места аварии). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»