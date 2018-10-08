В аэропорту Жуковский столкнулись два пассажирских лайнера

В московском международном аэропорту Жуковский произошел инцидент с участием двух пассажирских лайнеров – в воздушной гавани столкнулись Boeing авиакомпании «Икар» и Airbus «Уральских авиалиний».

По предварительным данным, Boeing авиакомпании «Икар» с 266 пассажирами и экипажем на борту, выполнявший рейс KAR454 «Гуанчжоу – Москва» благополучно приземлился в Жуковском в 9:45. Однако при рулежке на стоянку лайнер задел крылом стоявший А-320. В результате инцидента самолет «Уральских авиалиний» получил повреждения. В результате ЧП никто не пострадал.

Фото: СКР

В пресс-службе «Уральских авиалиний» корреспонденту РИА «Новый День» подтвердили, что 7 октября 2018 года в международном аэропорту «Жуковский» самолет авиакомпании «Икар» при заруливании на стоянку задел находившийся на стоянке самолет «Уральских авиалиний». «В результате инцидента у самолёта оказалась повреждена правая половина руля высоты. В настоящее время проводится расследование данного случая компетентными органами», – рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.10.18

В пьяном ДТП под Туринском погиб 15-летний мальчик. / Дело об автокатастрофе под Тверью: задержан директор транспортной компании. / Выжившая в страшном ДТП под Тверью пассажирка автобуса рассказала подробности аварии. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»