Россиянам запретили экономить на поездках: сервис поиска попутчиков стал платным

Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar, который позволял значительно сэкономить деньги на поездках, теперь будет брать плату с пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Пассажиры могут выбрать два тарифа: однодневный доступ обойдется в 149 рублей, доступ на месяц – в 199 рублей, пишет «Коммерсант». Отмечается, что платное бронирование будет действовать только для поездок от 120 км.

С водителей приложение не будет собирать деньги. Кроме того, компенсировать расходы автовладельцев на бензин пассажиры смогут, как и прежде, наличными.

В BlaBlaCar уточнили, что компания продолжит контролировать размер компенсации, это делается для того, чтобы водители лишь частично покрывали транспортные расходы и не могли получать прибыль.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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