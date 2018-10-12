Перед возращением водительских прав лишенцев заставят заплатить все штрафы

Правительство ужесточило условия возврата водительского удостоверения для тех, кто был его лишен за нарушения. Постановление кабмина опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Согласно документу, водительское удостоверение будут возвращать лишенному прав водителю только после того, как он оплатит все штрафы за нарушения ПДД. При этом данные об оплате должны быть зафиксированы не только документально, но и представлены в государственной информационной системе.

Помимо этого, лишенным прав водителям придется повторно пройти медицинское освидетельствование и снова сдать экзамен.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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