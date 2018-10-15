В российских аэропортах станет меньше голосовых обращений

В российских аэропортах хотят снизить уровень шума, в частности, обсуждается возможность уменьшить число голосовых обращений. По словам авторов инициативы, снизится уровень стресса у авиапассажиров, вынужденных слушать ненужные объявления.

С предложением уменьшить количество звуковых объявлений, оповещающих пассажиров о статусе рейса или окончании посадки, выступила Международная ассоциация аэропортов (МАА), пишут «Известия». Подобная практика успешно применяется в международных воздушных гаванях, например, в Хельсинки, Варшаве, Мюнхене, Сингапуре.

Для внедрения в России концепции «Тихий аэропорт» необходимо внести изменения в ряд нормативных актов, в частности, в федеральные авиационные правила, утвержденные Минтрансом. Инициатива уже поступила на рассмотрение в ведомство.

В нескольких российских аэропортах уже опробовали методику и отзывы от пассажиров показали, что снижение числа голосовых обращений не вызывает негативной реакции. Более того, по результатам исследований выяснилось, что люди воспринимают информацию чаще визуально, то есть для получения данных о выходе на посадку и времени вылета пассажиры предпочитают пользоваться табло и сайтами авиакомпаний и аэропортов.

В МАА отметили, что целесообразнее оставить на громкой связи только экстренные оповещения по рейсу, такие как задержка или изменения выхода на посадку. При этом уменьшить количество голосовых сообщений можно за счет сокращения персональных объявлений и альтернативной информации, не являющейся обязательной.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.10.18

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