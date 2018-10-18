Госбанки создадут региональную авиакомпанию

Правительство России поручило Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок. В настоящее время разрабатывается бизнес-план и определяется состав акционеров будущей компании, сообщают «Ведомости» со ссылкой на информированные источники. Пока неизвестно, какова будет доля обоих госбанков в ней.

Ожидается, что новая авиакомпания, которая свяжет регионы, минуя Москву, появится не ранее 2019 года. Предполагается, что ее пассажиропоток составит около 6-10 миллионов человек в год, что позволит ей стать третьей по размеру в России.

По сведениям собеседников издания, консультантом проекта стала компания Bain&Company. Каждый банк оформил с ней контракты по 55,47 млн рублей. Отмечается, аналитики компании до конца года определят состав аэропортовой сети и выберут самолеты для флота перевозчика.

Представители банков от комментариев отказались.

Стоит отметить, что региональные авиаперевозки были одной из тем нового майского указа президента РФ Владимира Путина. К 2024 году их доля во внутренних перевозках в России должна быть доведена до 50%, следует из документа. В 2017 году эта доля составляла 23%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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