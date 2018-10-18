Полеты в Крым, Калининград и на Дальний Восток будут субсидировать круглый год

Субсидирование пассажирских авиаперевозок в Симферополь, Калининград и на Дальний Восток будет осуществляться круглогодично, говорится в сообщении Росавиации. Изменения, инициированные этим ведомством, вступят в силу до конца года. В настоящее время пониженные тарифы в вышеуказанные территории действуют только в период с 1 марта по 1 декабря.

«В постановление правительства Российской Федерации №215 будут внесены изменения, закрепляющие новые сроки выполнения программы – с 1 января по 31 декабря», – отмечается в сообщении. Ожидается, что они будут утверждены в ноябре текущего года, и позволят уже в этом году расширить временной интервал выполнения субсидированных авиаперевозок до конца декабря.

Напомним, что билеты по специальному тарифу могут приобрести граждане РФ в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин – свыше 55 лет), инвалиды I группы любого возраста сопровождающие их лица, инвалид с детства II или III группы и сопровождающие их лица. Росавиация предлагает дополнить этот перечень членами многодетных семей.

По данным Минтранса РФ, с учетом расширения временных рамок субсидирования полетов Росавиации будут дополнительно перечислены на реализацию постановления правительства 300 млн рублей. Еще 100 млн рублей уже выделены кабмином. Таким образом, дополнительные 400 млн рублей позволят выставить в продажу до 31 декабря не менее 40 тысяч билетов.

Как сообщал РИА «Новый День», ранее авиакомпания «Аэрофлот» объявила, что 16 октября прекратила продажу билетов по субсидируемым тарифам на рейсы в Крым, Калининград и на Дальний Восток. Билеты по сниженным ценам не продаются и на рейсы дочерних компаний «Аэрофлота» – «России» и «Авроры». В «Аэрофлоте» прекращение продажи пояснили освоением всех бюджетных средств, выделенных на выплату субсидий.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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