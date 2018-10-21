Под Москвой столкнулись маршрутка и автобус, есть погибшие

В Подмосковье столкнулись автобус и маршрутное такси.
Как передает корреспондент РИА «Новый День, ДТП произошло на трассе А-108 в Дмитровском районе. От удара маршрутка, в которой вместе с водителем находились 15 человек, перевернулась.
По данным ГУ МЧС РФ по Московской области, 4 человека погибли, 10 получили ранения.
Москва, Игорь Юров
Москва. Другие новости 21.10.18
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