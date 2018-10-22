России предрекли остановку пассажирских авиаперевозок

Реализация идеи Минтранса о переносе в Россию серверов для продажи билетов и регистрации на рейс способна привести к прекращению работы российских авиакомпаний, говорится в июльском письме генерального директора авиакомпании «Сибирь» (входит в S7 Group) Владимира Объедкова президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну.

Как пишут «Ведомости» в своем обращении Объедков пояснил, что такое развитие событий не только чревато полным прекращением деятельности российских авиакомпаний, но и долгосрочным (два-четыре года) и дорогим переходом к другим системам бронирования. Три самых крупных отечественных авиаперевозчика на данный момент сотрудничают с иностранными провайдерами, в то время как практически все остальные авиакомпании взаимодействуют с отечественной системой «Сирена-трэвел», рассказал Объедков.

По его словам, российские провайдеры не соответствуют требованиям, которые предъявляют авиакомпании. Кроме того, «Аэрофлот» и S7 являются участниками глобальных авиационных альянсов, а российские системы пока что не способны обеспечить работу в них, считает эксперт. Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько призвал ускорить переход на использование российских автоматизированных систем бронирования билетов.

Это стало следствием того, что в конце июня авиакомпания S7 испытала трудности с регистрацией пассажиров из-за глобального сбоя системы SITA, которая предоставляет IT-услуги авиаперевозчикам. В итоге Минтранс опубликовал проект требований к новой системе онлайн-бронирования авиабилетов. В частности, он предусматривает перенос с 1 января 2020 года на территорию России серверов и баз данных систем, которые обеспечивают авиаперевозки внутри страны, регистрацию пассажиров и взаиморасчеты.

На сегодняшний день базы данных, используемые большинством систем оформления воздушных перевозок, находятся на территории иностранных государств.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.10.18

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