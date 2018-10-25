Стоять в пробках станет дороже. Минтранс предложил плавающие тарифы для общественного транспорта

Минтранс РФ выступил с инициативой разрешить регионам вводить плавающие тарифы за проезд в общественном транспорте «для управления пиками пассажиропотоков». Как пишут «Известия», по мнению экспертов, цена может повышаться в часы-пик.

По данным издания, ведомство предлагает позволить региональным и муниципальным властям вводить «динамические» цены на проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях и других видах городского транспорта. Конкретные параметры их изменения, по информации газеты, пока не определены.

Предложение об «использовании динамически регулируемых тарифов для управления пиками пассажиропотоков», как пишет газета, поступит в правительство в числе мер по развитию городского транспорта. Об стальных деталях данной инициативы в ведомстве рассказывать не стали. В аппарате вице-премьера Максима Акимова, курирующего связь, транспорт и цифровизацию экономики, комментировать идею Минтранса не стали, так как еще не ознакомились с предложением ведомства.

Как предположил председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта Юрий Дашков, может касаться попытки привязать стоимость проезда к времени суток. Тарифы, при которых днем стоимость проезда меньше, а в часы-пик – повышается, по его мнению, принесли бы наибольший экономический эффект – ведь в дневные часы общественный транспорт часто остается полупустым. Если цены на проезд в это время суток будут снижены, это позволит многим гражданам (например, пенсионерам) перенести поездки с часов-пик на другое время, полагает Дашков.

При этом, по мнению члена Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александра Лыткина, в случае принятия подобной инициативы, местные власти во избежание недовольства горожан, скорее всего, не будут повышать цены на проезд в часы-пик, а просто снизят тарифы днем. Сейчас 70-80% всех пассажиров пользуются общественным транспортом именно в часы-пик, указал Лыткин.

Москва, Иван Гридин

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